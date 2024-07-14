Kapıkule'de Yangın Paniği! Tırın Dorsesi Alev Alev Yandı

Edirne'de panik dolu anlar yaşandı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda park halindeki tırın dorsesi alev alev yandı.

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Kapıkule'de Yangın Paniği! Tırın Dorsesi Alev Alev Yandı

Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'na yakın bir tır parkında park halindeki tırın dorsesi yanmaya başladı. Tır şoförü canını tehlikeye atarak, dorseyi çekiciden ayırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede büyüyen alevler dorseyi adeta alev topuna çevirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Dorse ve içinde bulunan ürünlerin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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