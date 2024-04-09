Yeni Akit ve AA 'İsrail ile ticaret'te ters köşe oldu: Bakanlık haberlerini boşa düşürdü

İstanbul'da bulunan İstiklal Caddesi'ne çıkan "Filistin İçin Bin Genç" grubu, "İsrail ile Ticarete dur de" şiarıyla eylem yaptığı için işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alınmıştı.

İsrail'i protesto eden gençlerin sert bir şekilde gözaltına alınması eleştiriyle karşılanmış ve bu durum gündemde geniş yer kaplamıştı.

AKP'nin sosyal medya trolleri ve yandaş medya kuruluşları, anayasal hakkını kullanarak eyleme çıkan gençlere terör suçu atarak hedef göstermiş, "İsrail ile ticaret bahane" demişti.

Anadolu Ajansı ise "Filistinli tüccar Mahmud el-Veher ve iş insanı Abid el-Veher, Türkiye'den çelik ve diğer ürünlerin ithalinin Filistinliler için önemini değerlendirdi" şeklinde bir haber yaparak, ticaretin İsrail ile değil Filistin ile yapıldığını vurgulamıştı.

Akit gazetesi ise gazete manşetinde "İsrail ile ticaret koca bir yalan" yazmıştı.

TİCARET BAKANLIĞI: İSRAİL İLE İHRACATI KISITLAMA KARARI ALDIK

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Bakanlık duyurusunda, "Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir. İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlığın bu kararı duyurması AA ve Akit sosyal medyada gündem oldu.

AA, dünkü haberinin ardından kısıtlama kararını şöyle servis etti:

Kaynak: Gerçek Gündem