Yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında yakalama kararı çıktı

Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya neden olan oğlu T.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eylem Tok, kazanın ardından oğlu ile birlikte apar topar Mısır'a kaçmıştı.

HASTANEYE KALDIRILAN YURTTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Eyüpultan Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Arıcı (29) aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalıştı. O esnada T.C. yönetimindeki 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düştü. ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Arıcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arıcı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti.

Olayın ardından Yazar Eylem Tok, oğlu T.C.'yi de alarak olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan T.C. ve Eylem Tok'un saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenildi. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır’a gittikleri öğrenildi. T.C. ve Eylem Tok'un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanına geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde anne ve oğlun araçla havalimanına geldiği, turnikelerden geçtikleri ve daha sonra pasaport kontrol noktasından geçerek uçağa gittikleri görülüyor.

'GERİ DÖNECEĞİZ'

Yurt dışına kaçmalarının ardından bir açıklama yapan Eylem Tok, Türkiye'ye dönerek teslim olacaklarını açıkladı.

Eylem Tok açıklamasında 'Annelik güdüsü' savunması yapmıştı.