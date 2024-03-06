İmamoğlu, Halk Ekmek pidesinin fiyatını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 340 gramlık Ramazan pidesinin Halk Ekmek tarafından 10 liraya satılacağını açıkladı.

İmamoğlu, Halk Ekmek pidesinin fiyatını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 340 gramlık Ramazan pidesinin Halk Ekmek tarafından 10 lira bedelle büfelere ulaştırılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun" ifadelerini kullandı.

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