Yaz Tatilleri Kabusa Döndü: Gaz Sızıntısı Az Daha Canlarından Ediyordu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde havuz bakım çalışmaları yürütüldüğü sırada bir gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Gümüşlük Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde havuz temizliği yapıldığı sırada kullanılan kimyasal bir maddeden dolayı gaz sızıntısı yaşandı.

ÇOCUKLAR DA ETKİLENDİ

Sızıntı esnasında havuza yakın çocuk oyun alanındaki çocuklar ile havuz bölgesinde yer alan tatilciler gazdan etkilendi.

15 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbarın ardından otele sağlık ekipleri sevk edildi. Bulantı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi belirtiler yaşayan 15 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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Tatil Kimyasal sızıntı
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