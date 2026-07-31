Pakistan'dan Maden Faciası: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
Pakistan'ın güneybatısındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 madenci yaşamını yitirirken. 10 madenci göçük altında mahsur kaldığı belirtiliyor.
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Pakistan'ın güneybatısında yer alan bir kömür madeninde facia yaşandı.
GAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA
Maden yetkilisi Ghani Baloch, Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'da yer alan kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldiğini belirtti.
32 İŞÇİ CAN VERDİ
Arama kurtarma ekiplerinin 32 madencinin cansız bedenine ulaştığını, göçük altında 10 kişinin daha olduğunu belirten Baloch, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.
Kaynak: AA
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