Yayınladığı video tepki çekmişti: Fahrettin Koca özür diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya hesaplarından yayınladığı ve deprem bölgesindeki görüntüleri içeren video büyük tepki çekmişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Koca gelen tepkilerin ardından özür açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün" ifadelerini kullandı.