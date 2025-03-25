Yayaya Çarptı Kayıplara Karıştı

Adıyaman'da bir yayaya çarpan motosikletli kayıplara karıştı. Kaçan motosikletliyi arama çalışmaları sürerken, yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Yayaya Çarptı Kayıplara Karıştı

Adıyaman’da bir motosiklet bir yayaya çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan M.M.K., isimli yayaya çarptı. Meydan gelen kaza sonrası sürücü, motosikletiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan sürücüyü arama çalışmaları ise sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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