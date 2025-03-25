Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı

Batman’da kereste yüklü panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Panelvanın sürücüsü ise ağır yaralandı.

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Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kereste yüklü panelvanın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Gercüş istikametinden Batman istikametine ilerleyen Selim Çoban (51) yönetimindeki kereste yüklü panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce kaybedince Gercüş Devlet Hastanesine ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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