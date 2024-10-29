Yaşlı Kadının Korkunç Ölümü: Kafası Bazaya Sıkışarak Can Verdi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 74 yaşındaki yaşlı kadın evinin odasında bulunan bazaya kafası sıkışmış halde bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ordu'nun Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde, Emine Çavlık (74) isimli kadın, evlerinin odasında bulunan bazaya kafası sıkışmış halde bulundu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çavlık'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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