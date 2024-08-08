Yaşlı Adamı Evinde Öldüren Kişi Üniversite Öğrencisi Çıktı! Cinayetin Detayları Kan Dondurdu

Bursa'da yalnız yaşadığı evin bodrumunda yanmış cesedi bulunan 72 yaşındaki Faik Yorgun'un katili 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mustafa Polat çıktı.

Yaşlı Adamı Evinde Öldüren Kişi Üniversite Öğrencisi Çıktı! Cinayetin Detayları Kan Dondurdu

Bursa'da, yalnız yaşadığı evin bodrum katında, Faik Yorgun'un (72) yanmış cesedine ulaşıldı. Otopsisinde, vücudunda yanıklar olan Yorgun'un başına vurulup iple boğulduğu saptandı. Polis tarafından yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu belirlenen üniversite öğrencisi Mustafa Polat (22), suçunu itiraf ederek, "Cinayeti neden işlediğimi yargılamada detaylarıyla anlatacağım" dedi.

Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde, geçen hafta meydana gelen olayda, 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Büyüyen yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Evde inceleme yapan polis, 2 aydır, burada tek başına yaşayan Faik Yorgun'un yanmış cesedine ulaştı. Savcılık incelemesinin ardından daha önce fırında işçi olarak çalışan Yorgun'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisinde, boynunda kırıklar tespit edilen Yorgun'un, başına vurulduktan sonra iple boğulup öldürüldüğü ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli olarak, olay günü Antalya'dan Bursa'ya otobüsle gelen Akdeniz Üniversitesi Makine Teknikerliği 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Polat'ı gözaltına aldı. Şüphelinin, kent terminaline geldiği günkü görüntülerine ulaşan polis, 'Kasten yaralama' suçundan 2 kaydı bulunan Polat'ı sorguladı. İfadesinde, "Evet, onu ben öldürdüm" diyen Polat, "Evine gittiğimde bana bıçak çekti. Kafasına vurdum. Yere düşünce iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldım. Kısa sürede yakalandım. Kendisini neden öldürdüğümü, yargılama sürecinde detaylarıyla anlatacağım" dedi.

Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklandı.

Kaynak: DHA

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