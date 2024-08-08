Acı Ölüm! 5'inci Kattan Düşen Kanser Hastası Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokak üzerinde 13. katlı bir binada meydana gelen olayda; kolon kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen B.D. (29) dün 5. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan B.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

5’inci kattaki evinin balkonundan düşen ve ağır yaralanan B.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA