Kocaeli'de Korkutan Kaza: Kırmızı Işıkta Beklerken Arkadan Çarptı

Kocaeli'de motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kocaeli'de Korkutan Kaza: Kırmızı Işıkta Beklerken Arkadan Çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan yan yoldaki trafik ışıklarında kaza meydana geldi.

M.A. idaresindeki Yamaha marka motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen G.K. hakimiyetindeki Mercedes marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet, yan yatarak M.C.F'nin sürücülüğünü yaptığı Honda marka otomobilin kenarına vurdu.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ile yolcu D.Ç. yaralandı. Bu sırada tesadüfen yoldan geçen itfaiye ekipleri de yaralıların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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