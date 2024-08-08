Sanayi Bölgesinde Yangın! Mobilya İmalathanesi Alevlere Teslim Oldu

Samsun'da bir mobilya imalat ve satışı yapılan işyerinde yangın çıktı. Yangın 2 saatte söndürülürken, işyerinde maddi zarar oluştu.

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Sanayi Bölgesinde Yangın! Mobilya İmalathanesi Alevlere Teslim Oldu

Samsun'da Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde bulunan 3 katlı Karaca Mobilya isimli işyerinde yangın meydana geldi.

Birinci katının satış yeri ile 2 ve 3’üncü katının ise mobilya imalatı olarak kullanılan kısımda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İşyerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İşyeri sahipleri dükkanda kalan mallarını dışarıya taşıdı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. İşyerinde maddi zarar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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