19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Yakalandı

Afyonkarahisar'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Yakalandı

Afyonkarahisar’da 6 suç kaydı ile 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak, basit yaralama, mala zarar verme, hakaret ve silahla tehdit suçlarından olmak üzere toplamda 6 ayrı suç kaydı 19 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezine bağlı Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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