Görümce, Geline Kabusu Yaşattı: Yüzüne Kaynar Su Döküp Hastanelik Etti!

Sakarya'da gelin görümce kavgası hastanede bitti. 31 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre görümcesi tarafından yüzüne kaynar su dökülmesi sonucu yaralandı.

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Görümce, Geline Kabusu Yaşattı: Yüzüne Kaynar Su Döküp Hastanelik Etti!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Altındere Osmanağa Mahallesi'nde yabancı uyruklu S.K. (31) ile İstanbul'dan ziyaretlerine gelen görümcesi F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., S.K.’nın yüzüne kaynar su dökerek yaralanmasına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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