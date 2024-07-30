Yasağı Dinlemedi, Denize Girdi! Son Anda Kurtarıldı, O Anlar Kamerada

Arnavutköy Yeniköy Plajı'nda bir vatandaş, girişlerin riskli olduğu denize girdi ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlın kurtardığı vatandaş, hastaneye kaldırıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Yeniköy Plajı'nda yüksek dalga boyu nedeniyle girişlerin riskli olduğu denize giren kişi, akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi fark eden cankurtaranlar, kurtarmak için hemen müdahale etti.

Cankurtaranlar tarafından sahile çıkarılan kişiye ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Arnavutköy kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebi ile 5442 Sayılı İl İdare Kanuna göre 30.07.2024 Salı ve 31.07.2024 Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

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Kaynak: DHA

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