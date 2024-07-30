Eyyam-ı Bahur Sıcakları Bunalttı: Akın Akın Gittiler!

Eyyam-ı bahur sıcakları Tokatlıları bunalttı. Tokat'ta eyyam-ı bahur sıcaklarından bunalan çocuklar, Tarihi Taşhan önündeki süs havuzlarına akın etti ve orada serinlediler.

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Eyyam-ı Bahur Sıcakları Bunalttı: Akın Akın Gittiler!

Tokat’ta etkili olan eyyam-ı bahur sıcaklarından bunalan çocuklar, serinlemek için Tarihi Taşhan önündeki süs havuzlarına akın etti. Tokat’ta etkili olan eyyam-ı bahur sıcaklarından bunalan çocuklar, serinlemek için Tarihi Taşhan önündeki süs havuzlarına akın etti.

Tokat’ta aşırı sıcakların etkisiyle serinleme ihtiyacı duyan çocuklar, havuzlarda hem serinledi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Süs havuzlarındaki kaçak elektrik akımı tehlikesine rağmen çocuklar, bu riski göz ardı ederek serinlemeye devam etti. Bir gazetecinin, "Elektrik çarpar diye korkmuyor musunuz" sorusuna çocukların "Biz ölümden başka bir şeyden korkmayız" yanıtı dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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