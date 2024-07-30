Azerbaycan, Erdoğan'ın 'Karabağ'a Girdik' Çıkışını Nasıl Gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AKP Rize İl Teşkilatı toplantısında, yaptığı "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" çıkışı kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Erdoğan’ın bu çıkışına bir yanıt da Azerbaycan cephesinden geldi.

'İDDİALAR TEMELSİZ'

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, askeri operasyonlara başka ülkelerden askerlerin katıldığı iddialarının temelsiz olduğu belirtildi.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığı da Erdoğan’a Saddam Hüseyin benzetmesi yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı ise İsrail’in bu benzetmesine, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak” denildi.