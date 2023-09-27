Yarkadaş ve Odatv arasında 'Ecevit' atışması: 'Karaoğlan' ismi nereden geliyor?

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP ve DSP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit’e Karaoğlan lakabını kendi babaannesinin kullandığını söylemesinin ardından Odatv, Ecevit’in geçmiş bir konuşmasının Yarkadaş’ı yalanladığını iddia etti.

Odatv’nin haberinde Ecevit’in şu ifadelerine yer verildi:

"Ankara'dan İstanbul'a gidiyoruz. Bolu Dağı'nı geçtik, Kaynaşlı'ya geldiğimizde bir vatandaş topluluğu bizi selamlamak için otobüsümüzü durdurdu. Otobüsün kapısı açıldığında bir yaşlıca hanım kendini içeri attı. 'Karaoğlan nerede, karaoğlan nerede' diye seslendi. Otobüste gazeteciler de vardı. Onlar bu karaoğlan sıfatını bana yakıştırarak yaymış oldular. Bunun kaynağı Kaynaşlı'daki o hanımdır."

YARKADAŞ’TAN ODATV’YE TEPKİ

Yarkadaş ise Odatv’nin ilgili haberini alıntılayarak tepki gösterdi. Yarkadaş, Odatv’nin haberinde geçen konuşmanın, babaannesinin Ecevit’e Karaoğlan ismini koymasının ardından yaşandığını belirtti.

Yarkadaş, paylaşımında şunları söyledi:

Şu ODA’nızdan çıkıp biraz araştırma yapsanız keşke… Rahmetli Ecevit’in videoda anlattığı olay, babaannemin Karaoğlan ismini koymasından sonra Sivas’ta yaşanmıştır.

Şimdi alttaki videoyu izleyin:

Bülent Ecevit rahmetli olduğunda, Rahşan Hanım babaannem Şahzade Hanım’ı aradı ve “Bülent Bey’e Karaoğlan ismini sen verdin. Cenazeye gelmeni ve Kars’ın toprağını getirmeni istiyorum” dedi. Babaannem “Ben yaşlandım, gelmem zor olur” karşılığını verdi. Rahşan Hanım bunun üzerine “İl Başkanımız Hasan Bey uçakla getirsin sizi” ifadesini kullandı. Bunun üzerine babaannem “Ben uçağa binemem korkuyorum” cevabını verdi. Nihayetinde DSP KARS İl Başkanı Hasan Bey babaannemin evine gelip parti otobüsüyle Ankara’ya kadar getirdi. Babaannem, Rahşan Hanımın isteği üzerine Ankara’ya gelirken beni de aradı ve “Ankara’da yalnız kalmayayım sen de gel” dedi.

Bunun üzerine Ankara’ya gittim. Devlet Mezarlığı’na parti tarafından ismimiz bildirildiği için girdik ve misafir edildik. Rahmetli Deniz Baykal ve Mehmet Sevigen de oradaydı. Aşağıdaki videoda da gördüğünüz üzere babaannem Şahzade Hanımın yanındayım. (Mavi kotlu) Ecevit’in mezarına babaannemin Kars’tan getirdiği toprağı atıyoruz. Babaannemin elindeki pankarta bakın ve orada ne yazdığını okuyun. Onu okuyamıyorsanız Can Dündar’ın Karaoğlan belgeselini izleyin. Dursun Akçam’ın Kan Çiçekleri’ni okuyun. Gürkan Hacır’ın Kökler belgeselini izleyin. Beni de gereksiz işlerle meşgul etmeyin..

Kaynak: Gerçek Gündem