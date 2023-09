Avukatlar eylemde: "Katlederek sindirmeye çalıştığınızı zannettiğiniz avukatlar, boyun eğmeyecek"

İstanbul Barosu, 21 Eylül'de görevi nedeniyle uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından Av. Mehmet Erdal Çam için Çağlaayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Avukatlara yönelik şiddete karşı 81 ilde yapılan ortak basın açıklamasını İstanbul'da, İstanbul Barosu Genel Sekreteri Burcu Öztoprak Alsulu okudu.

ANKARA BAROSU DA EYLEMDE

Ankara Barosu, avukatlara şiddeti protesto etti. Baro, Ankara Adliyesi önünde “Tek bir kayba daha tahammülümüz yok. Denizli Barosu önceki dönem başkanlarımızdan, Muğla Barosu’na kayıtlı Av. M. Erdal Çam altı gün önce, daha evvel davasına baktığı müvekkili tarafından, sadece mesleki faaliyeti nedeniyle katledildi. Avukata yönelik şiddetle, ciddi bir politika benimsenerek mücadele edilmediği sürece, tekil vakalarda verilen ancak infaz düzenlemeleri nedeniyle göstermelik kalan cezalarla yol alınması mümkün değildir” açıklamasını yaptı.

İZMİR BAROSU

İzmir Barosu, avukatlara yönelik şiddete karşı açıklama yaptı. Baro Başkan Yardımcısı Avukat Zöhre Dalkıran, “Avukata yönelik saldırı, yurttaşın savunma hakkına yönelik saldırıdır. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz: Mesleğimizi yaparken, görevimizi ifa ederken can veriyoruz. Avukat tehdit altındaysa, hak arama özgürlüğü de tehdit altındadır. Bizler dava dosyalarının tarafı değil, vekiliyiz. Vekalet etmek mesleğimizin gereğidir. Biz bu görevi üstlenmezsek; adalet işlemez” dedi.

Baroların hazırladığı ortak açıklamada şunlara değinildi:

"AVUKATLARA YÖNELİK SALDIRILARA VE KATLİAMLARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Denizli Barosu önceki dönem başkanlarımızdan, Muğla Barosu’na kayıtlı Av. M. Erdal Çam 6 gün önce, daha evvel davasına baktığı müvekkili tarafından sadece mesleki faaliyeti nedeniyle katledildi. 2022 yılı temmuz ayında Av. Servet Bakırtaş, bakmakta olduğu bir dosyanın karşı yanı tarafından ofisinde katledilmişti. Bakırtaş’tan bir yıl önce baromuz üyesi Av. Ersin Arslan, haciz işlemleri için bulunduğu görev yerinde göğsünden vurularak katledildi. Ersin Arslan’ın katlinden birkaç ay sonra Konya’da Av. Asilcan Tuzcu, boşanma davasını üstlendiği müvekkilinin eşi tarafından bıçaklandı. Av. Asilcan Tuzcu saldırı sonrası bir gözünü kaybetti.

AVUKATLAR, HER GEÇEN YIL DAHA FAZLA ÖLDÜRME, YARALAMA, HAKARET GİBİ SALDIRILARIN MAĞDURU

Asilcan Tuzcu’dan tam bir yıl önce, baromuz üyeleri Av. Savaş Baş ve Av. Necati Çakmak, Ankara’da haciz işlemleri esnasında bıçaklı saldırıya uğradılar. Yaralanan meslektaşımız Av. Savaş Baş halen bu saldırının izlerini taşıyor. Daha birkaç gün önce Nevşehir Barosu önceki Başkanlarımızdan Av. Mustafa Necmi Öncül, müvekkilinin davalı olduğu iki kişi tarafından darbedildi. Maalesef saydığımız bu yaşam hakkına dönük ve can yakıcı vakalar artık her gün ve yaşamın her alanında sistematik hale gelmiştir. Avukatlar; her geçen yıl daha fazla oranda öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geliyor. Avukatların hak savunuculuğu görevini engellemek için her geçen gün yaşanan şiddet olayları artmaktadır.

Avukata saldırma pervasızlığını gösteren saldırganlar bu cüreti, mesleğin itibarsızlaştırılması çabasından ve cezasızlık politikalarından alıyorlar. İnfaz kanunlarında yapılan değişiklikler, cezasızlık politikalarını daha da derinleştiriyor.

KATLEDEREK SİNDİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZI ZANNETTİĞİNİZ AVUKATLAR BASKIYA BOYUN EĞMEYECEK

Katlederek, saldırarak, şiddet uygulayarak, baskıyla sindirmeye çalıştığınızı zannettiğiniz avukatlar, hiçbir baskıya boyun eğmeyecektir! Avukat, yurttaşın sesidir! Bu sesi susturmaya çalışanlara taviz vermeyeceğiz. Avukat, dosyanın tarafı değil yurttaşın temsilcisidir; vekildir. Avukatın görevi müvekkilinin haklarını korumaktır. Bu nedenle Avukata yönelik saldırı, yurttaşın hak arama özgürlüğüne ve savunma hakkına saldırıdır.

Adil yargılanma hakkının tesisi ve savunmanın bağımsızlığını temin için acilen avukata yönelik şiddete karşı Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Gerekli tedbirler derhal alınmalı ve mevzuat çalışması yapılmalıdır. Bu, avukatlar için olduğu kadar yurttaşların savunma hakları için de zorunludur. Çünkü avukata yönelik saldırı, yurttaşın savunma hakkına yönelik saldırıdır.

MESLEĞİMİZİ YAPARKEN CAN VERİYORUZ

Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz: Mesleğimizi yaparken, görevimizi ifa ederken can veriyoruz. Avukat tehdit altındaysa, hak arama özgürlüğü de tehdit altındadır. Bizler dava dosyalarının tarafı değil, vekiliyiz. Vekalet etmek mesleğimizin gereğidir. Biz bu görevi üstlenmezsek; adalet işlemez. Bize saldıranların bile muhtaç oldukları savunma hakkı kullanılamaz. Bizler bu görevi, şu veya bu kişilerin menfaati için değil, adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesi için yerine getiriyoruz. Avukatlar tarih boyunca baskıya boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Bir meslektaşımızın uğradığı şiddet tüm meslektaşlarımıza ve savunma hakkına yapılmıştır. Avukatlar, hem toplumdaki hem meslektaşlarımıza yönelik şiddete ve saldırılara karşı omuz omuza mücadelede kararlıdır. Meslek şehitlerimizi saygıyla anıyoruz… Bilinsin ki, meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın hakkını savunmaktan geri durmayacağız. Muğla Barosu ve Denizli Barosu ile dayanışma içinde saldırının faili hak ettiği cezayı alana kadar süreci takip edeceğiz."