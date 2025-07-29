Yargıtay’dan Tartışmalı Karar: Ceza Onandı, Berkin Elvan ‘Çocuk’ Sayılmadı!

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Gezi Direnişi sırasında, 16 Haziran 2013’te Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Berkin Elvan, 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitirdi. Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar çıktı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Berkin Elvan davasında polis Fatih Dalgalı hakkında verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Berkin Elvan’ın 15 yaşında olması nedeniyle davanın Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesi uyarınca “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla açılması talep edilmişti. Ancak savcılık iddianameyi savcılık iddianameyi “olası kast” suçundan hazırladı.

BirGün'den Ayça Söylemez'in haberine göre; Yargıtay'ın gerekçeli kararında, Dalgalı’nın “karşısındaki grubun içinde çocuk olduğunu bilmesini gerektirecek bir ayırt edici unsurun bulunmadığı" belirtildi. Bu nedenle, Berkin Elvan’ın çocuk olmasına rağmen sanığın “normal bir insanı öldürmüş gibi” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

'ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMESİNİ GEREKTİRECEK AYIRICI UNSUR YOK'

Yargıtay’ın kararında şu ifadeler yer aldı:

“Sanık Fatih kullandığı gaz tüfeği ile ateş ederken karşıda bulunan eylemci grubun içerisinde çocuk olduğunu bilmesini gerektirecek herhangi bir ayırıcı unsur bulunmadığı, vefat eden Berkin'in çocuk olması nedeniyle 5237 sayılı Kanun'un 82/1-e maddesi gereği öldürmenin nitelikli hali yönünden hata içerisinde bulunduğu anlaşılmakla bu hatasından yararlanmak sureti ile bir kişinin olası kastla ölümünden sanığın sorumlu tutulacağı ancak bu kişinin çocuk olması halinde sanığın 5237 sayılı Kanun'un 30/2. maddesi gereğince sanığın olası kast ile çocuğu değil normal bir insanı öldürmüş gibi cezalandırılması gerektiği bu itibarla sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 82/1-e maddesindeki nitelikli kasten öldürme suçunun oluşmayacağı, bu bağlamda eyleme uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiği…”

İKİ ÜYEDEN KARARA ŞERH DÜŞTÜ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyeleri Bayazıt Aköz ve Abdurrahman Orkun Dağ, kararın çoğunlukla alınmasına karşı çıkarak muhalefet şerhi yazdı. Her iki üye de Berkin Elvan’ın yaşının hükümde dikkate alınması gerektiğini belirterek, eylemin “nitelikli kasten öldürme” kapsamında değerlendirilmesi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: BirGün