Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nevşehir’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Berat Karabodur, memleketi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Berat Karabodur, memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Karakaya kırsal mahallesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Genç astsubayın naaşı, sabah saatlerinde baba ocağına getirilerek helallik alındı. Evinin önünde toplanan kalabalık, Berat Karabodur için dua etti. Daha sonra mahalle mezarlığına götürülen Karabodur'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde defnedildi. Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları omuzlarında taşıdı.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Cenaze töreni, Karabodur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra devlet protokolünün de yoğun katılımına sahne oldu. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AKP Milletvekili Mustafa Canbey, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkan Vekili Ali Yiğit, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Taşyürek, il ve ilçe yöneticileri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı.

Tören boyunca gözyaşları dinmedi. İl Müftülüğü görevlisi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karabodur'un cenazesi, sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Dualar eşliğinde toprağa verilen genç astsubayın mezarı başında ailesi güçlükle ayakta durabildi.

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu! Şırnak'tan Kahreden Haber: Bir Asker Şehit OlduBakan Ali Yerlikaya Duyurdu! Şırnak'tan Kahreden Haber: Bir Asker Şehit OlduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik kazası
Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı
El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir
Mersin'de Restoran Önünde Cinayet: 20 Yaşındaki Genç Kurşun Yağmuruna Tutuldu Mersin'de Restoran Önünde Cinayet: 20 Yaşındaki Genç Kurşun Yağmuruna Tutuldu
THY Uçağında Sır Ölüm! Sapasağlam Girdi, Cansız Bedeni Çıktı THY'nin Uçağında Sır Ölüm
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş
Seyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik Talimat Seyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik Talimat
Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’ Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’