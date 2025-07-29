Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Berat Karabodur, memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Karakaya kırsal mahallesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Genç astsubayın naaşı, sabah saatlerinde baba ocağına getirilerek helallik alındı. Evinin önünde toplanan kalabalık, Berat Karabodur için dua etti. Daha sonra mahalle mezarlığına götürülen Karabodur'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde defnedildi. Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları omuzlarında taşıdı.

Cenaze töreni, Karabodur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra devlet protokolünün de yoğun katılımına sahne oldu. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AKP Milletvekili Mustafa Canbey, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkan Vekili Ali Yiğit, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Taşyürek, il ve ilçe yöneticileri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı.

Tören boyunca gözyaşları dinmedi. İl Müftülüğü görevlisi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karabodur'un cenazesi, sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Dualar eşliğinde toprağa verilen genç astsubayın mezarı başında ailesi güçlükle ayakta durabildi.

Kaynak: İHA