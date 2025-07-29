Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Kazakistan'dan Türkiye'ye Vize Müjdesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazak mevkidaşı Tokayev'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki ülke arasında 18 yeni anlaşma sağlandı. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Stratejik İşbirliği Konseyinin 5’inci nedeniyle ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 2009 yılında stratejik ortaklığımızı ilan etiğimiz Kazakistan ile münasebetlerimizi 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Kazakistan bölgedeki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak devam ediyoruz. Savunmadan enerjiye, bilim ve teknolojiye çok geniş bir yelpazede görüş alışverişimizi oldu. Çok sayıda belge üzerindeki 20 belgeyi imzaladık. Madencilik ve nadir toprak elementleri gibi bu sektörlerdeki iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

'KAZAKİSTAN VİZE MUAFİYET SÜRESİNİ 90 GÜNE ÇIKARDI'

Ülkemizi ziyaret eden Kazak turist sayısı her geçen yıl artıyor. Ülkemizden de Kazakistan'a yönelik bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Kazakistan Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı. Bu karardan dolayı değerli kardeşim Tokayev'e teşekkür ediyorum.

'HESAP VERDİKLERİ GÜNLERİ DE GÖRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdik. Gazze başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı ve Afganistan gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunduk. Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor, Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Tüm dünyanın gözü önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze'de insani durum felaket boyutundadır. Masum çocuklar ya açlıktan ya da İsrail işgal güçlerinin silahlarından çıkan kurşunlardan dolayı can vermektedir. İsrail'in açlığı, özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması, bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. Bu barbarlık karşısında İslam ülkeleri başta olmak üzere vicdan sahibi tüm ülkelerin, tüm halkların sesini daha fazla yükseltmesi şarttır. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi