Yargıtay onadı: Gazeteci Ali Barış Kurt'a 2 yıl 4 aylık hapis cezası

Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" ile suçlanan gazeteci Ali Barış Kurt için verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay onadı: Gazeteci Ali Barış Kurt'a 2 yıl 4 aylık hapis cezası

Gazeteci Ali Barış Kurt hakkındaki 2 yıl 4 aylık hapis cezasını onandı.

MLSA'nın aktardığına göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından Gazeteci Ali Barış Kurt hakkında verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçuyla yargılanan Kurt'un temyize gönderilen dosyası incelendi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanması"na karar verdi.

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