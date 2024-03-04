Yargıtay onadı: Gazeteci Ali Barış Kurt'a 2 yıl 4 aylık hapis cezası
Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" ile suçlanan gazeteci Ali Barış Kurt için verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Gazeteci Ali Barış Kurt hakkındaki 2 yıl 4 aylık hapis cezasını onandı.
MLSA'nın aktardığına göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından Gazeteci Ali Barış Kurt hakkında verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.
Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçuyla yargılanan Kurt'un temyize gönderilen dosyası incelendi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanması"na karar verdi.
Gazeteci Ali Barış Kurt hakkındaki 2 yıl 4 aylık hapis cezası onandı
Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanan Kurt'a verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. pic.twitter.com/00zohmA42F— MLSA (@mlsaturkey) March 4, 2024