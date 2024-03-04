Yargıtay onadı: Gazeteci Ali Barış Kurt'a 2 yıl 4 aylık hapis cezası

Gazeteci Ali Barış Kurt hakkındaki 2 yıl 4 aylık hapis cezası onandı



Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanan Kurt'a verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. pic.twitter.com/00zohmA42F