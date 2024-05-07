Yargıtay Başkanlığı seçiminde 32'inci turda da sonuç yok: Çoğunluğu sağlayan çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı için 3 adayın yarıştığı 32'inci tur bugün yapıldı. Oylamadan yine sonuç çıkmadı.

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Yargıtay Başkanlığı seçiminde 32'inci turda da sonuç yok: Çoğunluğu sağlayan çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 32. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Seçimin ilk 31 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 32. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 86, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 118, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 103 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, 11 oy ise geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 33. tur oylamasıyla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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