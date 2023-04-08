Yargıda tartışma yaratan gelişme! Yargıtay Başsavcısı 15 Temmuz davasında erler hakkında verilen cezaların bozulmasını istedi

15 Temmuz 2016’da ‘darbe girişimi’ gecesinde ‘Acıbadem Kuşatması’nda 6 yurttaş hayatını kaybetmiş 24 yurttaş ise yaralanmıştı. Yerel Mahkeme, yurttaşlara ateş eden erlere de üstleriyle birlikte ceza vermişti. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi de bu cezaları onadı.

Ancak, davaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itirazda bulundu. Erler hakkında verilen cezaların bozulmasını isteyen başsavcılık, gerekçe olarak da “hata hükümleri (erlerin hataya sevk edildiği iddiası) ve erlerin havaya ateş etmesi yönünde iddia”ları gösterdi.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen, bir dönem Fethullahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu avukatlığını da yapan Burak Bekiroğlu, başsavcılığın, 15 Temmuz’da yurttaşlara ateş ettiği iddiasıyla yargılanan erlere verilen ceza kararlarının bozulması yönünde yaptığı itiraza tepki gösterdi.

Erlerin yurttaşlara ateş ettiği yönünde görüntülerin dosyada da olduğunu söyleyen Bekiroğlu, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Karara tepki gösteren Bekiroğlu, paylaşımlarına,” Yoldan geçen araca yaylım ateşi açacaklar, (isimlerin üzerini kapattım), duruşmalarda doğrudan sorular sorularak kimin nerede durduğuna kadar ve kimlerin tetik düşürdüğüne kadar ortaya çıkacak tespit edilecek ve duruşmada eş zamanlı projektörle perdeye verilen resim üzerine hangi sanık o sıra nerede ne yapıyor herkesin huzurunda resimlere yerleştirilecek, taradıkları aracın sahibinin bacağı kopacak, eliyle frene basıp aracını durduracak, araçtan inen kardeşi ateş etmeyin ne olur diye yalvaracak, abisini araçtan indirmeye çalışırken otomatik seri atışa devam edilecek, abisi şehit olacak, sonra erler havaya ateş ettiler öyle mi?” sözleriyle devam etti.

Bekiroğlu’nun dava dosyasına dair yayınladığı görüntü ve belgelerden bazıları ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem