GERÇEK GÜNDEM

Kayıp yakınlarını bulmak için 28 yıldır mücadele veren Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Meydanı'nın kendilerine açılmamasına tepki gösterdi.

AYM'nin 'hak ihlali' kararının ardından, "AYM kararına uyun, Galatasaray’daki ablukayı derhal kaldırın" diyen Cumartesi Anneleri, 941. haftada Galatasaray Meydanı'nda toplandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Galatasaray Meydanı'nda AYM kararına rağmen yoğun polis ablukası dikkat çekerken, aralarında insan hakları savunucusu Avukat Eren Keskin'in de olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Saatler süren gözaltı işleminin ardından Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumartesi Anneleri, gözaltına alınanların serbest bırakıldığını açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınan 15 Cumartesi Anneleri / İnsanları serbest bırakıldı AYM kararını uygulayın! Kayıplarımızdan ve Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz!" dedi.

Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınan 15 Cumartesi Anneleri / İnsanları serbest bırakıldı



AYM kararını uygulayın! Kayıplarımızdan ve Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz!#CumartesiAnneleri941Hafta pic.twitter.com/T03W7f6rjp — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) April 8, 2023

Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınanların isimleri şöyle:

- Besna Tosun,

- Maside Ocak,



- Ali Ocak,

- Hanife Yıldız,



- Sebla Arcan,



- Gülseren Yoleri,

- Eren Keskin,



- İrfan Bilgin,



- İkbal Eren,



- Deniz Zeybek,



- Aylin Tekiner,

- Feyyaz Yaman,



- Ayşe Tepe,



- Mikail Kırbayır,



- Leman Yurtsever.

CUMARTESİ ANNELERİ'NDEN AÇIKLAMA

Gözaltıların ardından Cumartesi Anneleri'nden yapılan açıklamada, "Gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açıklanması ve suçun faillerinin yargı önünde cezalandırılması talebiyle başlattığımız, Türkiye tarihinin en uzun soluklu adalet eylemimiz 700. haftamızda ağır polis şiddeti ile engellendi. Anayasa Mahkemesi, Maside Ocak’ın başvurusu üzerine verdiği kararla, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımızın ihlal edildiğine hükmetti. AYM kararında, Galatasaray’daki buluşmalarımızın demokrasinin gereği olduğuna vurgu yaptı. AYM, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’nda sürdürdüğü eylemin hukuka uygun olduğunu bildirerek, engellenmemesi konusunda Beyoğlu Kaymakamlığı’na açık bir ödev yükledi. Buna rağmen kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray Meydanı'ndaki abluka kaldırılmadı. AYM kararına uyulmadı! Bütün engellemelere rağmen hakikati söylemeye devam edeceğiz. 28 yıllık pratiğimiz tanıktır; hakikati söyleme sorumluluğuna ve cesaretine sahibiz, bundan vazgeçmeyeceğiz! Kayıplarımızla buluşma mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz! Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, mevcut adaletsizliğe itiraz etmeye, hak ve özgürlük talep etmeye devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Toplanma ve basın açıklaması yapma özgürlüğümüzü ihlal etmeye son verin, Galatasaray’daki ablukayı derhal kaldırın! Bir mekânın yasaklanması toplanma özgürlüğünün ihlalidir. Tam da bu hukuki dayanakla söylüyoruz; Galatasaray yasaklanamaz. Galatasaray bizimdir, Galatasaray hepimizindir. 941. haftamızda bir kez daha haykırıyoruz: Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, adil işleyen bir hukuk sistemi talep etmeye devam edeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınan 15 Cumartesi Anneleri / İnsanları'nı derhal serbest bırakın" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan gözaltına alınanların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem