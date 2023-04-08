RTÜK ve KVKK'nin yeni üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Güncelleme:
RTÜK ve KVKK'nin yeni üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nda boş bulunan RTÜK ve KVKK'ye, 6 Nisan'da birer üye seçimi yapıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, CHP grubuna düşen bir üyelik için TBMM Genel Kurulu'nun 6 Nisan'daki 86'ncı birleşiminde yapılan oylamada Tuncay Keser'in, RTÜK üyesi olması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nun aynı birleşiminde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, KVKK'de boş bulunan bir üyelik için yapılan seçimin sonucunda da Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi.

Kaynak: AA

Etiketler
RTÜK
Son Güncelleme:
Sahur için en pratik börek! Dakikalar içinde pişiyor, uğraştırmıyor! Sahur için en pratik börek! Dakikalar içinde pişiyor, uğraştırmıyor!
"Sarılar" suç örgütüne yönelik soruşturmada 59 tutuklama "Sarılar" suç örgütüne yönelik soruşturmada 59 tutuklama
Uzman isim uyardı: '75 kilometrelik fay 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek' '75 kilometrelik fay 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek'
Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor! Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı
Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..
Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın