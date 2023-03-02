Yardım için kuruldu, AKP şirkete dönüştürdü: Genç Kızılay'da bir garip özgeçmiş

Osmanlı'da yaralı ve hasta askerlere yardım için kurulan daha sonra ise görev alanı toplumun ihtiyaç duyan tüm kesimlerini içine alan biçimde genişletilen Kızılay'da AKP döneminde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Bağış toplayarak yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay'ın 6 Şubat'ta meydana gelen depremde binlerce bina yıkılmasına rağmen çadırları depoda bekleterek depremin üçüncü gününde AHBAP'a satması gündemde yerini koruyor. Kızılay, bölgede depremzedeler için görev yapan eczacılardan da her büyük çadır için 140 bin lira aldı. Kızılay'ın 18 Şubat günü 2 TIR dolusu giysiyi sattığına ilişkin polis tutanakları da ortaya çıkan skandallar arasında yerini aldı. Kızılay, AKP iktidarında kurulan iştirak şirketlerle holdinge dönüştürülürken kurumun afetzedelere gönderilecek temel gıda maddelerini dahi satıyor olması toplumu derinden sarstı.

GENÇ KIZILAY'DA TEPKİ ÇEKEN ÖZGEÇMİŞ

Son olarak Türk Kızılay çatısı altında, muhtaç ve korunmasız insanlara, afet ve olağanüstü durumlarda yardım etmek, ilk yardım ve kan bağışı konusunda bilinçli ve eğitimli gençler yetiştirmek amacıyla kurulan Genç Kızılay'ın internet sitesinde yer alan özgeçmiş de tepki çekti.

Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Furkan Özdemir'in sitedeki, özgeçmişi sosyal medyada gündem oldu. Site gelen tepkilerin ardından bir süre kapatılsa da yeniden açıldığında özgeçmişin kaldırılmadığı görüldü.

Tepki çeken özgeçmiş şöyle

"İstanbul’da doğdu. 5.sınıfta okul başkan yardımcısı 8.sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda, okul başkanlığı yaptı.

Avrupa Birliği Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında Küçükçekmece’de ve Başakşehir’de İlçe Öğrenci Başkanlığı görevlerini lise hayatı boyunca yürüttü. Yıldız Teknik Üniversitesinde bir dönem İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra İngilizce seviyesini ilerletmek adına İngiltereye gitti ve Bournemouth’da 5 ay dil eğitimi aldı. Türk-Alman üniversitesinde Almanca hazırlık okudu. Münih’te bir dil okulunda 3 hafta eğitim aldı. 21 Yaşında Aidos Çikolata İmalatı ve Ticareti adıyla ilk şirketini kurdu. Mutfak Sanatları Akademisinde (MSA), Profesyonel Yiyecek İçecek İşletmeciliği Eğitimi aldı. Kandilli Holding’de ve Erok Holding’de staj yaptı.

Eğitim hayatı boyunca İyilikhane Çocuk Derneği ve Genç Kızılay başta olmak üzere pek çok gönüllülük faaliyetinde bulundu. Teşkilatlanma biriminde başladığı genel merkez görevine, proje ve fon birimi başkan yardımcısı olarak devam etmiş, III. Dönem Genç Kızılay’da ise Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim hayatına devam eden Furkan Özdemir iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir."

KIZILAY'IN KURULUŞ AMACI

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kuruldu. Kurum, 1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1923'de "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" ismini aldı.

Türk Kızılay, 1868 yılında dünyadaki ilk Kızılay olarak kuruldu. Kızılay, uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketinin etkin bir üyesi de olmuştu. Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri arasında insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleri yer alıyor. Kurumların da buna uygun hareket etmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem