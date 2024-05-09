Yanlışlıkla yoldan geçen Zuhal'i vurmuştu! Genç kızın ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası

İstanbul Beyoğlu’nda iki yıl önce dur ihbarına uymayarak kaçan şüphelilere silahla ateş ederken, yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski polis Alper Demirsoy’un cezası belli oldu. Demirsoy 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Yanlışlıkla yoldan geçen Zuhal'i vurmuştu! Genç kızın ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası

İki yıl önce Beyoğlu'nda 'dur' uyarısına uymayıp kaçan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan yargılanan eski polis Alper Demirsoy'un yargılandığı duruşmaya İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

"ÖNGÖRÜLMEMİŞ BİR OLAYDIR"

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık polis önceki beyanlarını tekrar ederek, "Olay nedeniyle üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı vicdanı olarak da zor durumdayım. Kullanılan silah beylik tabancısıdır. Tek amacım daha başka insanların zarar görmemesi için çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti. Hal böyleyken bir başka kişinin zarar görmesini istemem düşünülemez. Öngörülmemiş bir olaydır" dedi.

Duruşmaya tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Birinin zarar göreceğini öngörememiştim" dedi.

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SANIK POLİSE 5 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın, 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

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Polis Beyoğlu İstanbul
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