Yandaşlara Bir Kıyak Daha: Düşük Vergi Veren Şirketlere Milyarlarca Liralık Deprem İhalesi

AKP iktidarı, yandaş şirketleri kamu ihaleleri ile zengin ederken, vergi indirimleri ile 5’li çetelere bir nevi “Yürü ya yandaşım” diyor. İktidar, milyonlarca lira vergi indirimi tanıdığı yandaşlara, depremde yıkılan evler yerine inşa edilecek konutların ihalelerini verdi.

Depremde yıkılan kentlere inşa edilecek konutlar için ihale kazanan firmalar arasında, 2023 yılında vergi vermeyen Rönesans Holding ve aldığı kamu ihalelerine oranla verdiği vergi düşük olan YSE Yapı İnşaat da bulunuyor.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlar, 6 Şubat 2023 ile 7 Eylül 2024 tarihleri arasında 114 milyar 482 milyon 193 TL’lik deprem konut ihalesi gerçekleştirdi. İhaleler kapsamında kamu ile inşaat şirketleri arasında toplam 88 sözleşme imzalandı.

MİLYARLARCA LİRALIK DEPREM İHALELERİ

Yüksek maliyetli deprem konut ihalelerinin düzenlendiği kentler ise Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay oldu. Bu ihalelerde ise aslan payını iktidara yakınlığıyla bilinen şirketler aldı. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde işlettiği termik santralın filtresiz bacası ile gündeme gelen Çelikler Holding’e bağlı YSE Yapı İnşaat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı’ndan 5 milyar 316 milyon 112 bin TL’lik ihale aldı.

YDA İnşaat’ın aldığı deprem konut ihalelerinin toplam maliyeti 5 milyar 68 milyon 900 bin TL olarak kayıtlara geçti. Erdoğan’ın talimatı ile Kuzey Kıbrıs’a 2,2 milyar TL harcanarak inşa edilen Saray’ın ihalesini alan Siyah Kalem Mühendislik, deprem konut ihalelerinde de öne çıktı ve şirkete toplamda 3 milyar 335 milyon TL'lik deprem konutu ihalesi verildi.

Adana Çukurova’da inşa edilecek 980 konutun yapım ihalesini 2,3 milyar TL bedelle 29 Ağustos'ta alan Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Şirketi, deprem sonrası yıkılan kentlere yapılacak afet konutları ihalelerinde de büyük rol üstlendi. Şirketin bu ihaleler kapsamında yüklendiği toplam sözleşme bedeli 15 milyar 400 milyon TL’ye ulaştı.

İHALEYİ KAPANLARIN VERGİ KARNELERİ

Milyarlarca lira deprem ihalesi alan REC Uluslararası İnşaat Şirketi, 2023 yılında vergi vermemişti. YSE Yapı İnşaat ise 11 milyar 423 milyon TL kamu ihalesi almasına rağmen geçtiğimiz yıl yalnızca 5 milyon 124 bin TL vergi ödemesi gerçekleştirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem