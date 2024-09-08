Aile Bakanlığı'ndan Narin İçin İlk Açıklama

Diyarbakır’da 19 gündür süren arama çalışmaları neticesinde cansız bedeni dere yatağında bulunurken, tüm Türkiye Narin’e ağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Bakan Göktaş, açıklamasında, “Diyarbakır Bağlar’da kaybolan evladımız Narin’in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.