Kayıp Narin'den 19 Gün Sonra Kahreden Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarından acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyuran Bakan Yerlikaya'nın aileye başsağlığı dilememesi ise dikkat çekti.

8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu.

Çalışmalar bugün 19'uncu gününde, yapılan ihbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette yoğunlaştırılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Narin’in cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’un da Bakan Yerlikaya gibi Narin’in ailesini baş sağlığı dilememesi dikkat çekti.

'KÜÇÜK BEDENİ DERE YATAĞINA SAKLAMIŞLAR'

Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nahit Eren, Bağlar'da cansız bedeni bulunan Narin ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Üzgünüz… Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. O küçük bedeni dere yatağına saklamışlar. Sana kıyanlar hak ettikleri cezayı alacaktır. Sana söz veriyoruz. Nur içinde uyu Narin" ifadelerini kullandı.

AİLE 'TERLİK NARİN'E AİT DEĞİL' DEMİŞTİ

Narin'in bulunduğu bölge olan Eğertutmaz Deresi'nde daha önce bir çocuk terliği bulunmuş ancak aile bu terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti.

KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı köye giriş çıkışların basın mensupları da dahil olmak üzere yasaklandığı bildirildi.

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin'i arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekip ve Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyordu.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez aranmıştı.

AMCA SALİM GÜRAN TUTUKLU

Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde amcası ve Tavşantepe muhtarı Salim Güran gözaltına alınmış ve amca Güran, çıkarıldığı mahkemece kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Amca Güran’ın aracındaki bulgular, Narin’in DNA’sı ile eşleşmişti.

AĞABEYİ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Narin’in kaybolmasına ilişkin soruşturmada ilk gözaltına alınan kişi 18 yaşındaki ağabeyi olmuştu.

Ağabeyin kolunda görülen ısırık izlerinden şüphelenilmiş, ve bunun üzerine gözaltına alınmıştı. Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

11 DÖNÜMDEN FAZLA ALAN ARANDI

21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.