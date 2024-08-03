Yalova'da Tersanede İş Cinayeti: Bakanlık Devreye Girdi

Yalova'da dün tersanede bindikleri insan kaldırma platformunun kopmasıyla metrelerce yüksekten düşen Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik hayatını kaybetti. Söz konusu iş cinayetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettiş atadı.

Yalova'da Tersanede İş Cinayeti: Bakanlık Devreye Girdi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Beşiktaş Tersanesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında, bakım ve boya işleri yapan Doğanay Kurt (22) ile Mehmet Kesik’in (33) bindikleri insan kaldırma platformu, metrelerce yüksekten düştü. İşçiler, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçıların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Savcılık incelemesinden sonra Kurt ve Kesik'in cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cenazeler, ailelerine teslim edildi.

ASKERE GİDECEKTİ

Askere gitmek için hazırlık yaptığı belirtilen Doğanay Kurt'un Samsun'da, Mehmet Kesik'in ise cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

Öte yandan; işçilerin ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme yapması için müfettiş görevlendirdiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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