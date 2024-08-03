Hakan Yılmaz'ın Acı Günü: Babasının Acı Haberini Film Setinde Öğrendi
Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi film setinde öğrendi.
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Yılmaz, babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu.
‘Yahşi Cazibe’, ‘Yalancı Romantik’ gibi sevilen yapımlarda rol alan Hakan Yılmaz, babasının ölüm haberini Serdar Gözelekli'nin yönettiği D Media imzalı “Sıcak Büfe” filminin setinde öğrendi.
Hakan Yılmaz’ın babası Necdet Yılmaz’ın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. 82 yaşındaki baba Yılmaz, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.
Canım babamız Necdet Yılmaz’ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun.— Hakan Yılmaz (@HakanYilmaz) August 3, 2024
Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camiinden kalkacaktır.
Yılmaz Ailesi.
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