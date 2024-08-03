Hakan Yılmaz'ın Acı Günü: Babasının Acı Haberini Film Setinde Öğrendi

Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi film setinde öğrendi.

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Hakan Yılmaz'ın Acı Günü: Babasının Acı Haberini Film Setinde Öğrendi

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Yılmaz, babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu.

‘Yahşi Cazibe’, ‘Yalancı Romantik’ gibi sevilen yapımlarda rol alan Hakan Yılmaz, babasının ölüm haberini Serdar Gözelekli'nin yönettiği D Media imzalı “Sıcak Büfe” filminin setinde öğrendi.

Hakan Yılmaz’ın babası Necdet Yılmaz’ın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. 82 yaşındaki baba Yılmaz, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

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