Yabancıları hedef aldı: Kendini polis olarak tanıtıp 5 milyon lira dolandırdı

M.A.B. isimli şahıs, yabancı uyruklu iki kişiyi kimlik bilgilerinin “terör örgütünce kullanıldığı, terör eylemlerine karıştığı" yalanıyla etki altına aldı. M.A.B., şahısların evlerinde bulunan yaklaşık 5 Milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını kendisini polis olarak tanıtıp teslim aldı.

Son Güncelleme:
Yabancıları hedef aldı: Kendini polis olarak tanıtıp 5 milyon lira dolandırdı

Antalya’da yabancı uyruklu kişilere “kimlik bilgilerinin terör örgütünce kullanıldığını, terör eylemlerine karıştığını” söyleyerek kendisini polis olarak tanıtıp yaklaşık 5 Milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını alarak dolandıran şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; M.A.B. isimli şahıs, yabancı uyruklu S.S ve B.S isimli müştekilere kimlik bilgilerinin “terör örgütünce kullanıldığını, terör eylemlerine karıştığını" söyleyerek baskı altına alarak yönlendirdi. Daha sonra ise şahısların evlerinde bulunan yaklaşık 5 Milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını kendisini polis olarak tanıtıp elden teslim aldı. İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri M.A.B.’yi yakaladı.

Elde edilen 24 bin Dolara el konuldu. M.A.B. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

 
 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İktidara yakın yazar seçimlerin ardından ağzındaki baklayı çıkardı: "Geçmiş yüz yılın hesabını görüp, devri kapatmalıyız" İktidara yakın yazar seçimlerin ardından ağzındaki baklayı çıkardı
Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş
2023 yılı onların yüzüne gülecek: Şansı yaver gidecek 3 burç 2023 yılı onların yüzüne gülecek: Şansı yaver gidecek 3 burç
Açık artırmayla satılan sokağı alan Türk kardeşler Almanya'da kriz yarattı Açık artırmayla satılan sokağı alan Türk kardeşler Almanya'da kriz yarattı
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon rakamları açıklandı, 'doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti! 'Doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti!
'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor 'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor
Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu? İşte kabineye dair detaylar... Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu?
Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet var En lezzetli dondurulmuş tatlılar: Türkiye'den de bir lezzet var
Beştepe'ye yakın isim konuştu: Erdoğan'ın kendisinden sonraki dönem için düşündüğü isim belli oldu Erdoğan'ın kendisinden sonraki dönem için düşündüğü isim belli oldu