Yabancı taklidi yapan çift, taksimetre açmayı reddeden taksiciyi ifşa etti

Türk olarak İstanbul'da taksici bulamayan bir çift, yaşadıkları rezaleti cep telefonu ile kaydetti.

Yabancı taklidi yaparak taksiciyle anlaşan çift, 80 liralık yola 200 lira ücret istenince tepki gösterdi.

Taksimetre açmayı reddeden ve fahiş fiyat isteyen taksicinin konuşmaları ve el-kol hareketleri tepki çekti. Çiftin Türk olduklarını söylemesi üzerine taksici hızla uzaklaştı.

İstanbulluların ulaşım sıkıntısının bitmediğini gösteren video, aynı zamanda taksi denetimlerinin yetersizliğini de gözler önüne serdi.