X’ten dikkat çeken Türkiye itirafı: Hükümet, 45 paylaşımın kaldırılması için tehdit etmiş!

Eski adı Twitter olan X platformu, Türkiye hakkında çarpıcı bir duyuruda bulundu.

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu, Türkiye Hükümeti'nin maden faciası sebebiyle atılan tweetlerin kaldırılması için platforma başvurduğunu, paylaşımların kaldırılmaması(sansür) halinde X'e yüklü bir para cezası vermekle tehdit ettiğini açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X Uluslararası Hükümet İlişkileri Bölümü, maden kazası nedeniyle hükümetin eleştirildiği ve silinmesi talep edilen, 45 paylaşımın mahkemeye taşındığını belirtti.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği "ifade özgürlüğü" kararını paylaşan X, şunları aktardı:

"X, kullanıcılarımızı Hükümet sansüründen korumak için dünya çapında düzenli olarak hukuki mücadeleler vermektedir. Bu hafta, Türkiye'de bu mücadelelerin önemini bir kez daha teyit eden önemli bir karar aldık. Türk hükümeti daha önce, üçü bir muhalefet partisi liderine ait olmak üzere, hükümetin trajik bir heyelan olayındaki rolünü eleştiren yaklaşık 45 paylaşımın kaldırılmasını talep etmişti. Hükümet, içeriğin kaldırılması yönündeki emirlere uyulmaması halinde X'i yüklü miktarda para cezasına çarptırmakla tehdit etmişti. X mahkemeye itiraz etti ve bu hafta Mahkeme söz konusu paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında korunduğunu kabul ederek hükümetin taleplerini geçersiz kıldı. Bu sonuç, X'in kullanıcılarının ifade özgürlüğü haklarını dünya çapında koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir ve kullanıcılarımızın ifadelerini savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz"

Kaynak: Gerçek Gündem