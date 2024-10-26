WhatsApp'ta Herkesten Silinen Mesajları Nasıl Görebilirim? Silinen Mesajlar Nasıl Geri Getirilir?

WhatsApp’ta karşı tarafın sildiği mesajları görme isteği, hemen hemen herkesin içinde var olan bir merak duygusudur. Bu silinen mesajlar, kullanıcılar arasında sıklıkla konuşulan bir konu haline geliyor. Gün içerisinde birçok kişi, "WhatsApp’ta silinen mesajı nasıl geri alabilirim?" sorusunu araştırıyor.

Bu yazımızda, WhatsApp’ta herkesten silinen mesajları görme yöntemleri hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Eğer siz de "Silinen mesajları nasıl geri getirebilirim?" diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

WhatsApp, günümüzde en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri. Kullanıcılar, karşı tarafın sildiği mesajları merak ederek "Bu mesaj silindi" uyarısıyla karşılaşınca nasıl geri getirebileceklerini araştırıyor. Bu yazıda, WhatsApp'ta herkesten silinen mesajları görmenin yollarını derledik.

SİLİNEN MESAJLAR NASIL GERİ GETİRİLİR?

WhatsApp, gönderilen mesajları tamamen silme seçeneği sunarak kullanıcıların merakını artırıyor. Ancak, karşı tarafın sildiği mesajları doğrudan geri getirmek mümkün değil. Yine de, bazı harici uygulamalar sayesinde bu mesajları görmek mümkün olabilir.

BİLDİRİM GÜNLÜĞÜ İLE SİLİNEN MESAJLARI GÖRMEK

Eğer Android kullanıyorsanız, "Bildirim Günlüğü" uygulamasını kullanarak silinen mesajlara ulaşabilirsiniz.

İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Google Play Store'dan ücretsiz Bildirim Geçmişi Günlüğü Uygulamasını İndirin.

Uygulama açıldığında "Bildirim Geçmişi" düğmesine tıklayın.

düğmesine tıklayın. WhatsApp bildirimlerinden "Android.text" kısmında silinen mesajları görebilirsiniz.

NOTİSAVE İLE SİLİNEN MESAJLARI GÖRMEK

Bir diğer seçenek ise "Notisave" uygulamasıdır. Bu uygulama, silinmiş mesajların kaydını tutarak kullanıcıların mesajlara ulaşmasını sağlar. İşte nasıl kullanacağınız:

Notisave Uygulamasını İndirin

Uygulamanın istediği tüm izinleri onaylayın ve "Otomatik Başlatma" seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Artık gelen tüm mesajlar, silinse bile uygulamada görünür.

Kaynak: Haber Merkezi