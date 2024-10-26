11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari, Yakalandı

Gaziantep’te, silahlı yağma suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan firari R.B., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şehitkamil ilçesindeki saklandığı adreste gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari, Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Kaynak: İHA

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