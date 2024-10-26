Ankara'da İnşaat Kazısında Top Mermisi Bulundu

Ankara'da devam eden bir iş merkezi inşaatındaki kazı çalışmalarında, top mermisi bulundu. Top mermisi daha sonra uzmanlar tarafından güvenli bir yere götürüldü.

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Ankara'da İnşaat Kazısında Top Mermisi Bulundu

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi’nde devam eden bir iş merkezi inşaatında, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekiplerinin altyapı çalışması sırasında beklenmedik bir keşif yapıldı. Sabah saatlerinde yapılan kazıda tarihi bir top mermisi bulundu.

Ankara'da İnşaat Kazısında Top Mermisi Bulundu - Resim : 1

Olay yerine çağrılan polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek incelemelere başladı.

Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek detaylı bir çalışma yaptı.

Bulunan top mermisi, uzmanlar tarafından güvenli bir şekilde alındıktan sonra incelemek üzere götürüldü.

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