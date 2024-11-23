Vicdansızlığın Böylesi! Köpeğe Önce Ayakkabı Fırlattı Sonra Tekmeledi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, site bahçesinde duran köpeğe önce ayakkabı fırlatıp ardından tekme attı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün öğle saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, sitenin bahçesinde duran köpeğe önce ayakkabı fırlatıp, kovaladı ardından tekme attı.
O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Tekmenin ardından köpek kaçarken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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