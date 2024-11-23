Vicdansızlığın Böylesi! Köpeğe Önce Ayakkabı Fırlattı Sonra Tekmeledi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, site bahçesinde duran köpeğe önce ayakkabı fırlatıp ardından tekme attı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, sitenin bahçesinde duran köpeğe önce ayakkabı fırlatıp, kovaladı ardından tekme attı.

O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Tekmenin ardından köpek kaçarken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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