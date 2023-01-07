Veriler ortaya çıktı: TOKİ yoksulu 'yok' saydı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 2003-2021 dönemine yönelik konut ve sosyal donatı üretim verileri belli oldu. Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan TOKİ’nin üretim verileri, idarenin kuruluş amacından saptığını ortaya koydu.

TOKİ’nin, 2003 yılının başından 2021 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon 49 bin 197 adet konut ürettiği açıklandı. Üretilen konutların içinde alt-yoksul gelir grubuna yönelik olanların oranı ise yüzde 14,8’de kaldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; TOKİ, 2003 ve 2021 yıllarını da kapsayan 19 yılda toplam 871 cami, 19 stadyum ve 124 millet bahçesi inşa etti.

YOKSUL YOK SAYILDI

TOKİ’nin verilerine göre, 2003-2021 döneminde inşası tamamlanan konut sayısı 1 milyon 49 bin 197 oldu. Temel görevleri arasında, “dar gelirlilere ucuz konut sağlamak” olan TOKİ’nin, “alt-yoksul gelir grubuna” yönelik ürettiği konutlar, toplam konut sayısının yalnızca yüzde 14,8’ini oluşturdu. 2003-2021 döneminde alt-yoksul gelir grubuna üretilen konut sayısı 155 bin 280 ile ifade edilirken bu gelir grubuna yönelik 2019, 2020 ve 2021 yıllarında üretilen konut sayısı sırasıyla 779, 2 bin 317 ve bin 626 olarak gerçekleşti.

TOKİ, 19 yılda dar ve orta gelir grubuna yönelik ise 493 bin 120 konut üretti. İdarenin gecekondu dönüşüm kapsamında ürettiği konut sayısı 179 bin 26, afet konutu da 77 bin 177 oldu. İdarenin kâr elde ettiği ve “kaynak geliştirme” adı altında inşa ettirdiği görece lüks konutların, inşa ettirdiği tüm konutlara oranı ise kayıtlara, 13,08 olarak geçti.

OKULDAN ÇOK CAMİ

İdarenin 2003-2021 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı protokoller kapsamında yapımını üstlendiği sosyal donatı projelerine yönelik veriler ise iktidarın tercih ve yönelimlerine ayna tuttu. TOKİ’nin, herhangi bir kamu kurumu ile protokol olmaksızın 2003-2021 döneminde 631 okul inşa ettiği, buna karşılık 869 caminin yapımını üstlendiği bildirildi.

YOLSUZLUKLA GÜNDEME GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı olan TOKİ, 1984 yılında dar ve orta gelirli yurttaşların konut ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Ömer Bulut’un başkanlığını yaptığı kurum, AKP iktidarı döneminde sık sık yolsuzluklarla ve usulsüzlüklerle gündeme geldi. İdare, iktidara yakın inşaat firmalarıyla sayısız ortak projeye imza attı.