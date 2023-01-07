İstanbul'da tavşana uçak çarptı

Pegasus Havayolları'na ait PC1022 sefer sayılı Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı. Sabah'tan Cevdet Özdemir'in haberine göre olayı fark eden pilotları "Altımızdan bir tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz" diyerek durumu Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirirken ezilen tavşanın pistten alınabilmesi için, inişte olan TK7863 Urmiye -İstanbul ile PC 332 sefer sayılı Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale dönerken pas geçen iki uçak daha sonra sorunsuz şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

4 dakika içinde olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

İşte o konuşmalar:

Pilot : Touchdown'da (uçağın piste teker koyma noktası) bir tavşan ile karşılaştık. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

Kule: Touchdown'da bir tavşan ile karşılaştık dediniz doğru mudur?

Pilot: Doğrudur efendim. Teker koymayla birlikte altımızdan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

Kule: Teşekkür ederim. Sağ olun.

Pilotun olayı rapor etmesinin ardından hava trafik kontrolörü pistte gerekli kontrollerin yapılabilmesi iki uçağa pas geçme talimatı verdi. Ardından ise "İniş trafiği 'touchdown'da bir şeye çarpmış olabileceğini söyledi. O yüzden dolayı kontrol almamız lazım" diyerek yer ekiplerine pisti giriş izni verdi.