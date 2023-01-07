Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı 3 atama
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan; Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe'yi Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atadı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararı ile Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu'na 3 kişi atadı.
Atama kararında "Helal Akreditasyon Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atanmıştır" ifadelerine yer verildi.
İşte Resmi Gazete'deki o karar:
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