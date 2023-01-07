Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı 3 atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararı ile Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu'na 3 kişi atadı.

Atama kararında "Helal Akreditasyon Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İşte Resmi Gazete'deki o karar: