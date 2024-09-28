Veriler Başka, Bakan Başka Söylüyor: İmam Hatiplerde Öğrenci Sayısı Eridi

Milli Eğitim Bakanı, imam hatip ağırlıklı okullaşmaya yönelik eleştirilere yanıt verirken, ihtiyaca göre imam hatip açtıklarını savunurken, “Hayır, toplumsal talep neyse onu karşılayacak şekilde imam hatip okulu açtık. Talep olduğu sürece de açmaya da devam edeceğiz” dedi. Bakanlığın verileri Bakan Tekin’in ifadelerinin tersini söyledi…

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, MEB’in 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim dönemine yönelik örgün eğitim istatistiklerinde ortaöğretim kademesindeki imam hatip okullarının öğrenci sayısının giderek azaldığı ortaya çıktı.

ÖĞRENCİ SAYISI AZALDI

MEB’in verilerinde, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde imam hatip liselerinde toplam 568 bin 179 öğrenci öğrenim gördü. Dini eğitim yapan ortaöğretim okullarındaki 568 bin 179 öğrenciden 475 bin 837’i Anadolu imam hatip lisesi, 3 bin 292’si de çok programlı Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinden oluştu. Ülkede lise öğrenimine devam eden bin 355 yabancı uyruklu öğrencinin ise Anadolu imam hatip liselerinde okuduğu bildirildi.

Dini eğitim yapan ortaöğretim okullarında ise öğrenci sayısı, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ise 521 bin 264’e kadar geriledi. Toplam 521 bin 264 imam hatip lisesi öğrencisinin bin 321’inin yabancı uyruklu öğrencilerden oluştuğu kaydedildi.

İmam hatiplerde ise, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ise dramatik bir düşüş yaşandı. Buna göre, 2020-2021 döneminde 568 bin 179, 2021-2022 döneminde 521 bin 264 olan imam hatip liselerindeki öğrenci sayısı, 2022-2023 döneminde 480 bin 484’e kadar düştü.

İMAM HATİP LİSELERİ TERCİH EDİLMEDİ

2022 yılında hazırladığı Liselere Geçiş Sistemi raporu da imam hatiplerin tercih edilmediğini ortaya koydu. Raporda, Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) giren 10 imam hatip ortaokullu öğrenciden dördü imam hatip liselerini tercih etmiyor. Raporda, imam hatip ortaokulundan mezun olan ve LGS kapsamında liseye yerleşen 35 bin 312 öğrenciden yalnızca yüzde 57,4’ünün lisede Anadolu imam hatip lisesini tercih ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Birgün