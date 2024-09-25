Altın Varaklı Mektup Meclis'e Taşındı: 'Bu AKP’nin Gerçek Yüzüdür'

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek okullarda taşımalı eğitim, yemek ve temizlik hizmeti verilmezken bakan imzalı mektuba 21 milyon liradan fazla para ödendiğini açıklayarak, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzası ile daha önceki senelerde çıktı olarak öğrencilere verilen bakan mektupları bu sene tasarruf tedbirlerine rağmen renkli, kalın ve altın varaklı kağıda baskılı mektup zarfı içerisinde hazırlanarak verildi. Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa yeni başlayan öğrenciler için hazırlanan mektuplar için matbaalardan fiyat aldım. Tanesi ortalama 5 lira + KDV. MEB istatistik yıllığına göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu üç sınıfta okuyan öğrenci sayısı 4 milyon 209 bin 484. Bu yıl çok daha fazla çocuğumuz olduğu kesin. Biz hesabı bu sayıdan yaptığımızda da 21 milyondan fazla bir rakam çıkıyor. Yemeğe, servise, temizliğe gelince tasarruf; Türkiye Yüzyılı’na, Maarif modele gelince altın varaklı mektup! Bu AKP’nin gerçek yüzüdür” dedi.

"HANGİ YANDAŞ ZENGİN EDİLDİ?"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, tasarrufun eğitimden ve çocuklarımızdan yapıldığını belirterek, “Tasarruf tedbirlerini bahane ederek taşımalı eğitimdeki servisleri kaldıran, okul öncesine bir öğün verilen yemeği yok eden, okullarda temizlik görevlisi istihdam etmeyen MEB, konu yeni maarif modeli ve Türkiye Yüzyılı reklamı olunca kesinin ağzını açmış. Tasarruf tedbirleri genelgesine rağmen milyonlarca lirayı har vurup harman savurmuş. Acaba hangi yandaşı zengin etmek için bu mektuplar hazırlanmış?” diye sordu.

MECLİS'E TAŞINDI

CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e bir soru önergesi verdi.

Dr. Gamze Akkuş İlgezdi AKP’nin tasarrufu masum çocuklardan yaptığını kaydederek, “Çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarına yok diyen MEB, temizlik personelleri bile istihdam etmedi. Genel tepkiler üzerine yeni alım yapılacağı açıklandı. Hala okullarımızda temizlik görevlileri yok. Çocuklara bir öğün yemeği tüm okullara yaymak yerine pilot uygulamaları bile kaldırdılar. Taşımalı eğitim için servisleri de yine tasarruf gerekçesiyle sona erdirdiler. Ama konu AKP reklamına gelince milyonlarca lira harcama yapmaktan geri durmadılar” açıklamasını yaptı.

Dr. Akkuş İlgezdi soru önergesinde, şunalrı sordu:

1- Bakan imzalı mektuplar kaç adet bastırılmıştır? Mektupların tasarımı için ne kadar ücret ödenmiştir? Mektuplar bakanlıkça kaç paraya yaptırılmıştır?

2- Mektuplar için bir ihale açılmış mıdır? Hangi usulle, hangi firmaya iş verilmiştir?

3- Mektuplar tek merkezde mi bastırılmıştır? İllerde okullara nasıl dağıtmıştır? Nakliye masrafı toplam ne kadardır?

4- 4.2 milyondan fazla öğrenciye tek tek altın varaklı kalın ve kaliteli baskı mektup yollamak yerine geçen senelerdeki gibi bir çıktı verilemez miydi?

Kaynak: Gerçek Gündem