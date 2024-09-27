Skandallara İmza Atan İmam Hatip Müdürü Hakkında Skandal Karar! 'Başı Açık Öğrenciye Karışırım' Demek İfade Özgürlüğüymüş!

Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırılmasını sağlamıştı. Kırbıyık daha önce de "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" sözleriyle tepkilere neden olmuştu. Konunun gündem olmasının ardından müdür açığa alınmıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, 'O müdürün sırtını sıvazlayan karar' başlıklı yazısında Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın Müdür Kırbıyık hakkındaki kararını yazdı. Bu kararda müdürün "Başı açık öğrenciye karışırım" sözleri, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi.

'BAŞI AÇIK ÖĞRENCİYE KARIŞIRIM' DEMEK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAYILDI

İşte karardaki ifadeler:

"Şikâyetçi vekilinin 28/08/2024 tarihli dilekçesinde özetle; Bursa Mahmut Celalettin Ökten Ortaokulu müdürünün 450-500 kişilik düzenlenen veli bilgilendirme toplantısında ‘başı açık öğrenciye karışırım’ beyanlarında bulunduğunu iddia ederek şikâyette bulunmuştur.

Şikâyete konu olayın ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirildiği, somut olayda adli soruşturma yapılmasını gerektirir suç ya da suç unsuru bulunmadığı, araştırma yapılmasını gerektirir bir durumun olmadığının açıkça anlaşıldığı, bu nedenle ihbarla ilgili CMK’nin 158/6. maddesi gereğince soruşturma yapılamayacağı kanaatine varılmıştır."