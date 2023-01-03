Vedat Milor'dan hakarete tepki: 'Karakterli' bir taksici arkadaş...

Vedat Mİlor, taksi sorununu eleştiren bir paylaşımının altına rahatsızlığı üzerinden hakaret içerikli yanıt yazan ve taksici olduğunu söyleyen kişiye tepki gösterdi.

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Vedat Milor'dan hakarete tepki: 'Karakterli' bir taksici arkadaş...

Gastromoni yazarı Vedat Milor, önceki gün sosyal medya hesabından, İstanbul'daki taksi sorununa paylaşımda bulundu.

Milor, "Ne yalan söyleyeyim ülkemde olsam kesinlikle yılbaşında dışarıda yemem. En başta geleni, taksi sorunu. Kanayan kronikleşmiş bir yara. Küçük ama güçlü ve iyi örgütlü bir azınlık, zaten zor olan yaşam koşullarını daha da zor hale getiriyor. O yüzden arabanız olsa bile yılbaşı gecesi içki içecekseniz araç kullanmamak lazım ve taksiye muhtaçsınız. Düşünmek bile tam bir kâbus... Bu bağlamda taksi hizmetini kamu yararına düzenlemeye çalışan İstanbul Belediyesi’nin çabalarını takdir ediyorum" dedi. 

Milor'un söz konusu paylaşımı takipçileri arasında tartışmaya neden olurken taksici olduğunu yazan bir kişi Vedat Milor'un rahatsızlığı nedeniyle ellerinin titremesine gönderme yaparak "Titrek seni" diye hakaret etti. Milor söz konusu hakarete şöyle yanıt verdi: 

"Medeni bir toplumda bazı kırmızı çizgiler vardır. Mesela birine sahip olduğu rahatsızlık üzerinden hakaret edilmez ya da aşağılanmaz. Ama görüyorum ki, toplumun bir kesiminde bu temel prensipler kalmamış. Aşağıda rahatsızlığımı kullanan karakterli bir taksici arkadaş."

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